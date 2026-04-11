West Ham – Wolves 4-0 | resoconto risultato gol mentre Mavropanos e Castellanos portano il Tottenham nella zona retrocessione della Premier League

Il West Ham ha battuto i Wolves con un risultato di 4-0 nel match disputato al London Stadium, con due reti di Castellanos e altrettante di Mavropanos. La partita ha visto il West Ham uscire dalla zona retrocessione della Premier League, mentre il Tottenham, con le prestazioni di Mavropanos e Castellanos, si trova ora in una posizione di rischio. La sfida si è conclusa nella serata di ieri, confermando la buona prestazione della squadra di casa.

2026-04-10 23:56:00 Ecco quanto riportato poco fa: Konstantinos Mavropanos e due Taty Castellanos hanno segnato due volte ciascuno mentre il West Ham è uscito dalla zona retrocessione della Premier League a spese del Tottenham con la vittoria sui Wolves al London Stadium. Il difensore centrale Mavropanos ha incontrato il cross di Jarrod Bowen con un colpo di testa esperto tre minuti prima della fine di un primo tempo poco ispirato tra gli Hammers e l’ultima squadra, mettendo la squadra di Nuno Espirito Santo sulla buona strada per porre fine a una serie di tre pareggi casalinghi consecutivi nella massima serie. Angel Gomes ha colpito un palo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - West Ham – Wolves 4-0: resoconto, risultato, gol mentre Mavropanos e Castellanos portano il Tottenham nella zona retrocessione della Premier League Resoconto, risultato e gol mentre i Villans portano a casa un leggero vantaggio2026-03-12 21:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. West Ham travolge il Wolves 4-0: gli Hammers volano, il Tottenham affondaIl West Ham ha scatenato un terremoto nella parte bassa della classifica di Premier League con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il... Temi più discussi: West Ham-Wolves 4-0: i padroni di casa spingono il Tottenham in zona retrocessione con una vittoria dominante; Premier League - West Ham 4-0 Wolves; La vittoria del West Ham per 4-0 contro i Wolves spinge il Tottenham in zona retrocessione; Paris Fc e Marsiglia in campo in Ligue 1, West Ham in Premier. West Ham-Wolverhampton: video, gol e highlightsIl West Ham travolge 4-0 il Wolverhampton grazie alle doppiette di Mavropanos e dell'ex Lazio Castellanos, abbandonando la zona retrocessione e facendo sprofondare il Tottenham di De Zerbi al ... sport.sky.it Pronostico West Ham-Wolverhampton: la salvezza passa da questa sfidaWest Ham-Wolverhampton è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it #Premier, acuto del #WestHam (doppietta Castellanos). #Tottenham in zona retrocessione x.com In Premier League la lotta per non retrocedere si fa caldissima Il West Ham vince 4-0 con le doppiette di Castellanos e Mavropanos contro il Wolverhampton, ultimo e ormai fuori dai giochi. La squadra di Moyes scavalca momentaneamente il Tottenham, met - facebook.com facebook