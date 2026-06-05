L’industria nautica leader nei superyacht ha continuato a crescere nonostante l’incertezza globale. Un rappresentante di Confindustria ha dichiarato che il settore si è dimostrato resiliente negli ultimi anni, nonostante le difficoltà legate alla volatilità dei margini, alla capacità di previsione e alla fiducia dei consumatori. La situazione internazionale non ha impedito alle imprese di mantenere la produzione e le vendite.

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "L'industria nautica si è dimostrata resiliente anche in questi anni segnati da forte incertezza, che rappresenta la principale variabile esogena per le imprese perché incide sulla capacità di previsione, sulla volatilità dei margini e sulla fiducia dei consumatori". È quanto ha dichiarato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo alla Convention Satec 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. La dirigente ha ricordato i primati del comparto: "L'Italia è il primo esportatore mondiale di unità da diporto e detiene il 52% del portafoglio ordini globale dei superyacht, oltre a posizioni di leadership nella componentistica, negli accessori tecnologici e nelle unità pneumatiche". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nautica, Stella (Confindustria): "Incertezza globale non frena industria leader nei superyacht"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SATEC, Stella (Confindustria Nautica): Filiera resiliente grazie a export e diversificazione

Notizie e thread social correlati

Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "Imprese del comparto guardano avanti senza timore"Le aziende della nautica continuano a mostrare fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche e alle fluttuazioni del...

Industria nautica. La Sardegna scommette sui superyachtLa Sardegna si afferma come meta turistica di livello internazionale e si sta preparando a diventare un centro di riferimento per la nautica e...

Si parla di: Confindustria Nautica, a Borgo Egnazia il 4 e il 5 giugno la Convention Satec 2026.

Nautica, Stella (Confindustria): Incertezza globale non frena industria leader nei superyacht'L’industria nautica si è dimostrata resiliente anche in questi anni segnati da forte incertezza, che rappresenta la principale variabile esogena per le imprese perché incide sulla capacità di previsi ... adnkronos.com

SATEC, Stella (Confindustria Nautica): Filiera resiliente grazie a export e diversificazione mercatiL'incertezza internazionale resta la principale variabile esterna per le imprese, perché rende più difficile fare previsioni e incide sulla fiducia dei consumatori. Nonostante questo, l'industria nau ... quotidiano.net