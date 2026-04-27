Industria nautica La Sardegna scommette sui superyacht

La Sardegna si afferma come meta turistica di livello internazionale e si sta preparando a diventare un centro di riferimento per la nautica e l’aeronautica nel Mediterraneo. La regione ha avviato iniziative per sviluppare il settore dei superyacht, puntando sulla sua posizione geografica strategica e sulle infrastrutture esistenti. Questa attenzione si inserisce in un piano più ampio di crescita e innovazione per l’isola.

SARDEGNA DESTINAZIONE turistica internazionale di eccellenza, ma anche hub mediterraneo proiettato al futuro della nautica e dell’aeronautica. Una strategia fondata su un modello integrato tra economia, formazione, design, innovazione e Well-BEing. A sintetizzare le linee guida del progetto è Aldo Carta, presidente UniOlbia e direttore generale Cipnes Gallura: "Fare della Sardegna un luogo dove recarsi non solo per vivere un’esperienza, ma anche per studiare, lavorare e investire, rafforzandone ruolo nelle traiettorie internazionali della blue economy e dell’aeronautica". A questo serve il piano di internazionalizzazione dell’industria nautica della Sardegna, nato dalla volontà di trasformare in una leva di sviluppo industriale l’enorme concentrazione di superyacht e aerei privati dell’isola.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Industria nautica. La Sardegna scommette sui superyacht Notizie correlate Leggi anche: Dai banchi ai superyacht: la nautica in cattedra Start-up e superyacht. Carrara protagonista della nautica italianaDopo 23 anni Seatec, l’unica rassegna in Italia dedicata alle aziende che operano nella fornitura della cantieristica navale e da diporto, si evolve... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sardegna, un piano di internazionalizzazione dell’industria nautica; Sardegna, industria nautica trainata dalle esportazioni - L'Unione Sarda.it; Sardegna: alla Design Week il piano per l’internazionalizzazione della nautica tra formazione, industria e sviluppo; Regione Sardegna ha presentato alla Design week di Milano l’impegno della Università di Cagliari per il ‘Piano di internazionalizzazione dell’industria nautica’ in Gallura. Industria nautica. La Sardegna scommette sui superyachtSARDEGNA DESTINAZIONE turistica internazionale di eccellenza, ma anche hub mediterraneo proiettato al futuro della nautica e dell’aeronautica. Una strategia ... msn.com Regione Sardegna ha presentato alla Design week di Milano l’impegno della Università di Cagliari per il ‘Piano di internazionalizzazione dell’industria nautica’ in GalluraRegione Sardegna ha presentato a Milano, con 5 VIE, nel corso della Design Week, il piano di internazionalizzazione ... ilnautilus.it Regione Sardegna ha presentato a Milano, con 5 VIE, nel corso della Design Week, il piano di internazionalizzazione dell’industria nautica. Il progetto è condiviso tra istituzioni, università e sistema produttivo, che operano come partner alla pari per rafforzare i - facebook.com facebook Sardegna, industria nautica trainata dalle esportazioni x.com