Le aziende della nautica continuano a mostrare fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche e alle fluttuazioni del mercato. Durante un evento a Milano, un rappresentante di Confindustria Nautica ha riferito che i dati recenti indicano una capacità di resistenza e di prospettiva a lungo termine, anche in un contesto di incertezza internazionale.

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - “I numeri presentati oggi evidenziano come le nostre imprese riescano a guardare avanti nonostante una congiuntura caratterizzata da forti instabilità geopolitiche e commerciali. Questi elementi di incertezza incidono direttamente sulla domanda e sui mercati di riferimento; ciononostante, il comparto dei superyacht conferma la propria posizione di player globale di riferimento. Le nostre aziende continuano a guidare il settore a livello industriale e nelle esportazioni, fornendo un contributo fondamentale al surplus della bilancia commerciale del Paese”. A dirlo è Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo a Milano alla presentazione della quarta edizione dello studio realizzato con Deloitte 'The state of the art of the global yachting market'.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "Imprese del comparto guardano avanti senza timore"

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