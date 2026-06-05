I dazi statunitensi hanno colpito la nautica italiana, creando difficoltà nel settore. Tuttavia, l'industria ha dimostrato di sapersi adattare rapidamente alle variazioni delle politiche commerciali internazionali, mantenendo la competitività. La capacità di risposta tempestiva ha consentito di affrontare le sfide legate alle tariffe imposte dagli Stati Uniti.

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - I dazi statunitensi hanno rappresentato una criticità per la nautica italiana, ma il settore è riuscito ad adattarsi grazie alla capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti dello scenario internazionale. È il messaggio lanciato da Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, intervenendo alla Convention Satec 2026, l'appuntamento annuale dell'associazione dedicato alle imprese della filiera. "Il mercato statunitense è il principale sbocco per il nostro export e i dazi hanno sicuramente creato un problema importante. La difficoltà maggiore, però, è stata l'incertezza generata dai continui cambiamenti degli annunci dell'amministrazione Trump, che rendevano impossibile capire quale scenario ci saremmo trovati ad affrontare", ha spiegato Formenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Nautica, Formenti: "Filiera ha reagito su dazi Trump, Ia decisiva per competitività"

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