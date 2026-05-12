Nautica Formenti Confindustria Nautica | Segmento piccole imbarcazioni in sofferenza

Il settore nautico sta attraversando difficoltà, in particolare nel segmento delle piccole imbarcazioni. Secondo i dati raccolti da Confindustria Nautica in collaborazione con Deloitte, il comparto nel suo complesso mostra segnali di stabilità, anche se alcune aree specifiche sono in sofferenza. La relazione è stata diffusa in una nota ufficiale a Milano, in data 12 maggio.

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Milano, 12 mag. (Adnkronos) - “I dati elaborati da Confindustria Nautica in collaborazione con Deloitte confermano la tenuta del macro-comparto. Nonostante le profonde perturbazioni geopolitiche, il settore preserva i risultati raggiunti negli ultimi anni: se il comparto dei superyacht si conferma molto solido e la media nautica registra buoni volumi, la sofferenza maggiore si riscontra nella "nautica per tutti". Il segmento delle piccole imbarcazioni, pur resistendo, sconta le preoccupazioni di una clientela più sensibile all'instabilità globale, fattore che rallenta inevitabilmente la propensione all'acquisto e all'investimento”. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, commenta così i dati della quarta edizione dello studio 'The state of the art of the global yachting market', presentati oggi a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nautica, Formenti (Confindustria Nautica): "Segmento piccole imbarcazioni in sofferenza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale' Notizie correlate Design, Formenti (Confindustria Nautica): “Con Trussardi uniamo due eccellenze Made in Italy”(Adnkronos) – “La collaborazione con Trussardi nasce in modo naturale, mettendo in dialogo due ambiti di eccellenza del Made in Italy: da un lato la... Leggi anche: Confindustria Nautica: "Mit accoglie nostre richieste per concessioni porti" Argomenti più discussi: Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale; Velista dell’Anno FIV Confindustria Nautica: il premio va ad Antonio Squizzato; Antonio Squizzato Velista dell’Anno FIV 2026 - Saily; Vela, il Velista dell'anno e' il campione Paralimpico Antonio Squizzato. Confindustria Nautica: il mercato mondiale della cantieristica si attesta a 33,3 miliardi di euro nel 2025Il mercato globale delle nuove costruzioni nautiche nel periodo 2023-2025 ha visto una stabilizzazione (-2.1%, attestandosi a 33,3 miliardi di euro), mentre la cantieristica nautica italiana risulta i ... pressmare.it