Design Formenti Confindustria Nautica | Con Trussardi uniamo due eccellenze Made in Italy

Un rappresentante di Confindustria Nautica ha annunciato una collaborazione con Trussardi, evidenziando come questa unisca due settori simbolo del Made in Italy. La partnership si basa sulla connessione tra il mondo della nautica da diporto e quello della moda, del design e del lifestyle. La collaborazione si sviluppa attraverso la partecipazione congiunta al Salone Nautico Internazionale, evento di riferimento per il settore nautico.

(Adnkronos) – “La collaborazione con Trussardi nasce in modo naturale, mettendo in dialogo due ambiti di eccellenza del Made in Italy: da un lato la nautica da diporto e la sua vetrina d’eccellenza – il Salone Nautico Internazionale, dall’altro la moda, il design e il lifestyle. Sono mondi che parlano sempre più tra loro, che condividono attenzione per la qualità, per il progetto, per i materiali, ma anche per l’esperienza complessiva dell’abitare, che sia sulla terra o in mare”. Lo ha detto oggi a Milano Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, intervenendo al talk “Nautica & Lifestyle: una visione integrata per il contract” presso lo Showroom Trussardi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Design, Racca (Trussardi): “Partnership con nautica racconta eleganza italiana” Design Week 2026, Stella (Confindustria Nautica): “Design Innovation Award occasione per rilancio Salone Nautico”(Adnkronos) – “Il Design Innovation Award di Confindustria Nautica è il riconoscimento indipendente che abbiamo lanciato nel 2020, un anno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Formenti (Confindustria Nautica), 4 punti ostacolano la crescita della nautica; Previdenza, Cassa geometri: in Bilancio 2025 crescono avanzo (153 mln) e patrimonio netto (3 mld); Formenti (Confindustria Nautica), tensioni in MO influiscono su piccola nautica; Energia, Assogasliquidi-Federchimica: AccelerateEu positivo per rafforzare autonomia europea. Design, Formenti (Confindustria Nautica): Con Trussardi uniamo due eccellenze Made in ItalyAll’incontro organizzato durante la Design week: 'Nautica da diporto, moda, design e lifestyle uniti nell’esperienza dell’abitare, sulla terra o in mare' ... adnkronos.com Design, Racca (Trussardi): Partnership con nautica racconta eleganza italianaMilano, 23 apr. (Adnkronos) - Trussardi nasce come brand di lifestyle. Va ben oltre la moda e abbraccia uno stile di vita che va dall'arredo, ai ... iltempo.it Formenti (Confindustria Nautica), 4 punti ostacolano la crescita della nautica. "Pressione fiscale, costo energia, norme con PA e tempi giustizia civile" #ANSA - facebook.com facebook