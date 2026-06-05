Natura muta | a Realmonte la nuova mostra di Pulvirenti e Bongiorno
A Realmonte è aperta la mostra “Natura muta” di Pulvirenti e Bongiorno. L’esposizione presenta opere che esplorano il cambiamento, la trasformazione e il rapporto tra presenza e assenza. Le opere utilizzano linguaggi visivi diversi per rappresentare questi temi. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definire, con ingresso libero. Non sono previsti eventi collaterali o aperture straordinarie.
Un percorso che prova a raccontare il cambiamento, la trasformazione e il rapporto tra presenza e assenza attraverso linguaggi visivi differenti. Venerdì 5 giugno alle 18 negli spazi di A sud Artecontemporanea, in via Rina 268 a Realmonte, s'inaugura “Natura muta”, mostra che mette insieme i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Flowers. Meravigliosa Natura: la nuova mostra al ChiostroDal 18 marzo al 6 settembre 2026, il Chiostro del Bramante a Roma ospiterà la mostra \
Natura morta, Natura viva: la pittura su pietra di Giulio Malinverni in mostra a Ca’ PesaroDal 21 aprile al 14 giugno 2026, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia espone la mostra intitolata “Natura morta, Natura viva”...
Si parla di: Natura Muta, la fotografia senza fotocamera e le memorie botaniche; Realmonte, inaugurazione della mostra NATURA MUTA.
Natura muta: a Realmonte la nuova mostra di Pulvirenti e BongiornoUn percorso che prova a raccontare il cambiamento, la trasformazione e il rapporto tra presenza e assenza attraverso linguaggi visivi differenti. Venerdì 5 giugno alle 18 negli spazi di A sud Artecont ... agrigentonotizie.it