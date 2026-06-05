Natura muta | a Realmonte la nuova mostra di Pulvirenti e Bongiorno

Notizia in breve

A Realmonte è aperta la mostra “Natura muta” di Pulvirenti e Bongiorno. L’esposizione presenta opere che esplorano il cambiamento, la trasformazione e il rapporto tra presenza e assenza. Le opere utilizzano linguaggi visivi diversi per rappresentare questi temi. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definire, con ingresso libero. Non sono previsti eventi collaterali o aperture straordinarie.