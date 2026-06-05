Natura muta | a Realmonte la nuova mostra di Pulvirenti e Bongiorno

Da agrigentonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Realmonte è aperta la mostra “Natura muta” di Pulvirenti e Bongiorno. L’esposizione presenta opere che esplorano il cambiamento, la trasformazione e il rapporto tra presenza e assenza. Le opere utilizzano linguaggi visivi diversi per rappresentare questi temi. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definire, con ingresso libero. Non sono previsti eventi collaterali o aperture straordinarie.

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Un percorso che prova a raccontare il cambiamento, la trasformazione e il rapporto tra presenza e assenza attraverso linguaggi visivi differenti. Venerdì 5 giugno alle 18 negli spazi di A sud Artecontemporanea, in via Rina 268 a Realmonte, s'inaugura “Natura muta”, mostra che mette insieme i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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