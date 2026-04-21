Natura morta Natura viva | la pittura su pietra di Giulio Malinverni in mostra a Ca’ Pesaro

Dal 21 aprile al 14 giugno 2026, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia espone la mostra intitolata “Natura morta, Natura viva” dedicata alle opere di Giulio Malinverni. La rassegna, curata da Elisabetta Barisoni e realizzata in collaborazione con Marignana Arte, presenta lavori realizzati con la tecnica della pittura su pietra. L’esposizione si svolge presso la sede di Ca’ Pesaro, uno dei principali spazi dedicati all’arte contemporanea in città.

Dal 21 aprile al 14 giugno 2026, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro di Venezia ospita “Natura morta, Natura viva”, mostra di Giulio Malinverni, a cura di Elisabetta Barisoni in collaborazione con Marignana Arte. Il progetto indaga il rapporto tra materia naturale e intervento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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