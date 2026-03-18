Flowers Meravigliosa Natura | la nuova mostra al Chiostro

Dal 18 marzo al 6 settembre 2026, il Chiostro del Bramante a Roma ospiterà la mostra

Cosa: Flowers. Meravigliosa Natura, un nuovo progetto espositivo di DART. Dove e Quando: Chiostro del Bramante, Roma, dal 18 marzo al 6 settembre 2026. Perché: Un viaggio immersivo che unisce arte antica, contemporanea e intelligenza artificiale per esplorare l’equilibrio della biodiversità. L’arte torna a fiorire nel cuore di Roma, ma questa volta lo fa abbracciando l’intero spettro del mondo organico. Il Chiostro del Bramante inaugura Flowers. Meravigliosa Natura, un’esposizione che non si limita a proseguire il discorso iniziato con il precedente capitolo dedicato al Rinascimento e all’intelligenza artificiale, ma lo espande verso orizzonti inediti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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