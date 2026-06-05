In un procedimento giudiziario, si è discusso di un intervallo di 41 minuti tra la richiesta di aiuto e il momento in cui la corrente del fiume ha trascinato una persona. Sono stati presentati audio e video relativi all’incidente, mentre in aula si è svolta una discussione sui tempi di intervento.

UDINE - Quarantuno minuti. Tanto è durato, secondo la ricostruzione dell’inchiesta, il tempo tra la prima richiesta di aiuto e il momento in cui la corrente del Natisone ha trascinato via Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. Quarantuno minuti che ieri, nell’aula maggiore del tribunale di Udine, sono stati ripercorsi davanti ai giudici, ai familiari e agli amici delle vittime, attraverso testimonianze, immagini, video, comunicazioni radio e soprattutto le registrazioni delle chiamate di emergenza. È entrato così nel vivo il processo per la tragedia del 31 maggio 2024, quando i tre giovani furono sorpresi dalla piena del fiume mentre si trovavano sotto il ponte romano di Premariacco (Ud), in una giornata per la quale era stata diramata un’allerta gialla dalla Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Natisone, audio e video del dramma: ma in aula è battaglia sui tempi

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