Processo del Natisone pronta la lista dei testimoni in aula | saranno 50

In tribunale a Udine sono stati resi noti i nomi dei 50 testi che saranno ascoltati nel processo riguardante la morte di tre giovani, avvenuta a causa di una piena del Natisone. La fase processuale si sta avviando con la presentazione della lista dei testimoni, che saranno chiamati a testimoniare in aula nei prossimi giorni.

Nuovi sviluppi nell’aula del Tribunale di Udine per il processo sulla morte dei tre giovani travolti dalla piena del Natisone. Durante l’udienza odierna, il giudice ha stabilito i paletti per l’istruttoria dibattimentale, definendo il numero di testimoni che sfileranno in aula. La Corte ha deciso di limitare a 20 il numero complessivo di testimoni per la Procura e le parti civili, mentre per ciascuno dei tre vigili del fuoco imputati il tetto è stato fissato a 10. Ammesse invece in blocco le testimonianze (circa una mezza dozzina) richieste dalla difesa dell’infermiere della Sores. Al centro del dibattimento ci saranno anche due filmati decisivi: i giudici dovranno valutarne la rilevanza per determinare i tempi tecnici necessari all’elicottero per raggiungere il luogo della tragedia partendo dall’aviosuperficie di Pasian di Prato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Terni, processo a Stefano Bandecchi: nominato il perito e primi due testimoni in aulaIl Giudice ha aggiornato al 28 maggio la prossima udienza con medesimo orario (ore 12.

Doping su cavallo da corsa, allenatore sotto processo: in aula arrivano i testimoniI fatti risalgono al 2022 quando durante una gara disputata all’Ippodromo dei Sauri, un cavallo risultò positivo.

Una selezione di notizie su Processo del Natisone pronta la lista...

Natisone, la Procura ha chiesto un unico processo sui soccorsi ai 3 ragazzi travolti e uccisi dalla piena. Parte civile le famiglie di Patrizia, Cristian e BiancaUDINE - La Procura di Udine ha chiesto un unico processo sulla gestione dei soccorsi ai tre giovani travolti dall'improvvisa piena del Natisone il 31 maggio 2024. Il pm Letizia Puppa ha chiesto al ... ilgazzettino.it

Natisone, ammessi al processo 50 testi. Il Procuratore Lia: «Saranno ascoltate tutte le telefonate tra una delle vittime e la centrale operativa»UDINE - Nuova udienza del processo per le giovani vittime della piena improvvisa del fiume Natisone stamani, martedì 3 marzo, per l'ammissione dei testi e in aula è stato confermato che saranno ... ilgazzettino.it