Negli ultimi tempi sui social sono diventati popolari video che mostrano gatti coinvolti in situazioni estreme o insolite, molte delle quali generate con l’intelligenza artificiale. Tra le clip più diffuse ci sono gatti che si affrontano tra loro, altri che vengono abbandonati dopo una relazione, e ancora storie che alternano furti, aggressioni e successi finanziari. Questi contenuti, spesso drammatici, non sempre risultano educativi o realistici.

Gatti che si picchiano, oppure che si lasciano al termine di una storia d’amore. E poi altri, ancora, che prima rubano un vestito, poi vengono malmenati e, alla fine, diventano ricchi. Una tendenza virale sta arrivando anche su Tiktok dopo aver già invaso piattaforme cinesi come Douyin. Si tratta di micro-drammi fatti con l’intelligenza artificiale che hanno come protagonisti animali parlanti, per lo più gatti. Le storie sono le più disparate, non sempre educative, va detto. Eppure i video sono visti da tantissimi utenti. Oltre ai drama, infatti, il pubblico può trovare storie dai colpi di scena continui e dal ritmo elevato. Spesso il racconto dura meno di un minuto oppure poco di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gatti ladri per amore e altri che vengono lasciati: sui social spopolano i video-dramma generati con l’Ai (ma non sempre sono ‘educativi’)

Articoli correlati

Quei video su Tel Aviv che tutti condividono non sono reali: l’indignazione sui social per i video AINegli ultimi mesi, con l’escalation del conflitto in Medio Oriente, i social media si sono riempiti di video virali che pretendono di mostrare...

Vietare i social ai minorenni, l’avvocato e docente Iaselli: “Le leggi ci sono già, ma non vengono applicate”Le regole per i limiti ai minorenni sui social esistono già, a partire dalla privacy, ma nessuno le applica davvero: a spiegarlo è Michele Iaselli,...