Natalia Paragoni sconvolge i fan | Ho un tumore ho iniziato la chemioterapia

Da bollicinevip.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Natalia Paragoni ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore e di aver iniziato un ciclo di chemioterapia. La notizia arriva poco dopo la nascita della sua figlia, e lei stessa ha condiviso il suo stato di salute sui social. La cantante ha spiegato di aver scoperto la malattia in un momento complicato e di essere sotto trattamento medico. La sua comunicazione ha suscitato reazioni di sostegno tra i follower.

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Momento difficile per Natalia Paragoni dopo la nascita della figlia, le hanno diagnosticato un tumore. Natalia Paragoni   da poco è diventata mamma per la seconda volta ma quello che doveva essere un momento pieno di gioia è stato travolto da ansie e preoccupazioni. Storia Ig di Natalia Paragoni (Screen Ig stories @natyparagoni) Poco fa sul suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi seguaci ciò che sta affrontando, quando era ancora incinta ha scoperto di avere un tumore. Queste le sue parole: “Il 27 aprile una telefonata che mi ha cambiato la vita, ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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