Ho scoperto di avere un linfoma di Hodgkin all’ottavo mese di gravidanza Dopo il parto ho iniziato la chemioterapia ce la devo fare per le bimbe | così Natalia Paragoni

Un’influencer ha annunciato di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin all’ottavo mese di gravidanza. Dopo il parto, ha iniziato la chemioterapia, affermando di voler superare la malattia per le sue due bambine. La diagnosi è stata comunicata il 27 aprile tramite una telefonata, evento che ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita. La donna ha condiviso il percorso di cura iniziato poco dopo la nascita, sottolineando l’intenzione di affrontare la malattia.

“Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”. Con queste parole l’influencer Natalia Paragoni rivela di aver ricevuto la diagnosi di un linfoma di Hodgkin durante l’ottavo mese di gravidanz a. Attraverso un post pubblicato su Instagram, accompagnato da un’immagine scattata in un letto d’ospedale, Paragoni rompe il silenzio delle ultime settimane e ufficializza l’inizio del trattamento chemioterapico intrapreso dopo la nascita della figlia Beatrice. La diagnosi durante la maternità. Nel suo messaggio, Paragoni ripercorre il momento della comunicazione medica e l’impatto sulla gravidanza in corso: “Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Linfoma di Hodgkin: lo studio genetico usando il DNA tumorale circolante (ctDNA)

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Natalia Paragoni che annuncia la sua diagnosi con chiarezza. Una neo mamma, una donna determinata. Non ti auguro niente, so bene cosa vogliano significare le parole al vento. Io ti auguro solo la grinta di trovare la luce nei giorni bui, per te stessa. Per la t x.com

Natalia Paragoni racconta il nuovo percorso che l’ha portata a fare la chemioterapiaNatalia Paragoni racconta la diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta in gravidanza e il percorso di cura dopo la nascita della figlia ... ilvicolodellenews.it

Ho scoperto di avere un linfoma di Hodgkin all’ottavo mese di gravidanza. Dopo il parto ho iniziato la chemioterapia, ce la devo fare per le bimbe: così Natalia ParagoniL'influencer Natalia Paragoni annuncia su Instagram la diagnosi di linfoma di Hodgkin e l'inizio della chemioterapia dopo il parto. ilfattoquotidiano.it