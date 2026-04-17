Natalia Paragoni ha condiviso sui social di aver scoperto un bozzo al collo e di aver fatto una biopsia per determinarne la natura. La donna è incinta della sua seconda figlia e ha annunciato questa novità proprio il 16 aprile, giorno in cui ha parlato del problema di salute. La sua comunicazione ha suscitato preoccupazione tra i suoi follower, che hanno seguito con attenzione gli aggiornamenti sulla situazione.

Natalia Paragoni è incinta della sua secondogenita e proprio ieri, 16 aprile, ha raccontato di essersi sottoposta a una biopsia per scoprire la natura del linfonodo ingrossato che le è uscito poco tempo fa sul collo UnaNatalia Paragonicome non l’avevamo mai vista. La giovane influencer, uscita daUomini e Donnenel 2019 insieme ad Andrea Zelletta, ha raccontato sui social diaver scoperto poco tempo fa di avere un linfonodo sospetto al collo,dove oggi mostra di portare un cerotto. Infatti la ragazza dichiara di essersi appena sottoposta a unabiopsia per scoprire la natura di quella“palla”come lei stessa l’ha definita. Natalia Paragoni ha 29 annied è una influencer molto nota in Italia, vantando sui social milioni di followers.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Natalia Paragoni fa preoccupare i fan: “Ho un bozzo al collo, ho fatto la biopsia per capire cosa è”

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