Natalia Paragoni | Oggi vi racconto il motivo dei miei silenzi

Natalia Paragoni ha annunciato di aver dato alla luce la figlia Beatrice alcune settimane fa. Ha deciso di condividere pubblicamente il motivo del suo silenzio, senza fornire dettagli specifici sulla sua esperienza o sui motivi personali che l’hanno portata a mantenere riservate le sue comunicazioni in passato. La sua comunicazione si concentra sulla volontà di spiegare il motivo dei periodi di assenza, senza approfondire aspetti emotivi o privati.

Natalia Paragoni rompe il silenzio e rivela un retroscena. Natalia Paragoni ha da poche settimane dato alla luce la piccola Beatrice. Dopo il parto però la nota influencer non si é esposta più di tanto raccontando il momento e la gioia vissuta del secondo parto. Leggi anche SHEIN porta l’estate a Ibiza con “Vacay Vibe” e il risultato è pura magia Natalia nelle ultime ore ha rotto il silenzio rivelando un retroscena che ha spiazzato i fan scrivendo: “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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NATALIA PARAGONI, oggi ho le voglie

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