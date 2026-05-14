Natalia Paragoni toglie il nome alla figlia appena nata | il motivo

La famiglia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si è arricchita con la nascita della loro seconda figlia, Beatrice, avvenuta il 5 maggio. Recentemente, Natalia ha deciso di rimuovere il nome della bambina sui social network, senza fornire ulteriori spiegazioni. La notizia si aggiunge alle altre vicende che coinvolgono i protagonisti del programma televisivo Uomini e Donne.

La famiglia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si allarga ancora. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto lo scorso 5 maggio la loro secondogenita, Beatrice. L’annuncio, arrivato con qualche giorno di differita per godersi il momento in intimità, ha subito scatenato la curiosità.🔗 Leggi su Today.it

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il secondo figlio: la sorpresa ironica

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