Il 5 maggio 2026, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori di una bambina. La neonata si chiama Beatrice. Recentemente, Paragoni ha annunciato di aver scelto di cambiare il nome della figlia. La decisione è stata comunicata pubblicamente dalla coppia, senza ulteriori dettagli sulla motivazione dietro questa scelta. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei follower, che hanno seguito con interesse l’evento e le novità sulla famiglia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro secondogenita, la piccola Beatrice, il 5 maggio 2026. Tuttavia, la coppia ha deciso di cambiare il nome originariamente scelto per la neonata, suscitando curiosità tra i fan. In un recente post su Instagram, Natalia ha spiegato il motivo dietro questa scelta, rivelando dettagli interessanti sulla loro famiglia e le difficoltà affrontate durante il parto. Chiara Ferragni e Fedez: vacanza a Forte dei Marmi tra tensioni e nuove relazioni Un nome con una storia. Inizialmente, la piccola era stata annunciata con il nome di Beatrice Partenope. Tuttavia, dopo una riflessione, la coppia ha optato per il solo nome Beatrice. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Natalia Paragoni cambia nome alla figlia: ecco il motivo della scelta

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