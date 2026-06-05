Una influencer ha annunciato di aver iniziato la chemioterapia dopo il parto, a causa di una diagnosi di linfoma di Hodgkin. Sul suo profilo social, ha spiegato di aver ricevuto questa notizia in un momento complicato, poco dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio con il partner. L’annuncio è stato condiviso con i follower, che sono stati informati della sua battaglia contro la malattia. La persona ha precisato di essere in trattamento e di affrontare la situazione con determinazione.

Nella didascalia del post che ha pubblicato ha fatto sapere che lo scorso 27 aprile una telefonata ha cambiato improvvisamente la sua vita. In quel momento era all'ottavo mese di gravidanza ma quel periodo di felicità e attesa si è trasformato in paura, incertezza e domande. Ha poi svelato: "Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia". La compagna di Andrea Zelletta ha fatto sapere che nell'ultimo mese ha provato tanta paura, dolore e ha pianto tantissimo, eppure avrebbe dovuto essere solo felice per la nascita della sua seconda figlia. Tanti sono stati i momenti difficili ma fortunatamente il compagno, i familiari e gli amici più cari non l'hanno mai lasciata sola e le hanno dato sostegno, amore e forza ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Natalia Paragoni ha iniziato la chemio dopo il parto: “Mi hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin”

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Natalia Paragoni ha un tumore: «Ho iniziato la chemioterapia. Ce la devo fare per le bimbe»

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