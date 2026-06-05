Natalia Paragoni ha annunciato di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin durante l’ottavo mese di gravidanza, quando era incinta della seconda figlia. Ha riferito di aver provato paura, ma di non essere mai stata sola durante il percorso.

Natalia Paragoni ha deciso di condividere un capitolo molto doloroso, rivelando di aver scoperto di essere affetta da un linfoma di Hodgkin mentre era all’ottavo mese di gravidanza, incinta della sua seconda figlia Beatrice. Una verità taciuta per settimane dietro un silenzio social che oggi trova finalmente una spiegazione. Il messaggio su Instagram. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha spiegato per la prima volta, con grande sincerità, il motivo del suo inusuale silenzio sui social. “Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita – racconta Natalia Paragoni su Instagram -. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natalia Paragoni, la diagnosi di linfoma di Hodgkin: “Ho paura, ma non sono mai stata sola”

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Natalia Paragoni ha un tumore: «La diagnosi quando ero all'ottavo mese, dopo il parto la chemio»

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