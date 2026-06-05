Natalia Paragoni ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin all’ottavo mese di gravidanza, durante la gravidanza stessa. Dopo il parto, ha iniziato un ciclo di chemioterapia. La diagnosi è stata comunicata mentre era in fase avanzata della gravidanza, e ha poi intrapreso le cure subito dopo aver dato alla luce il bambino.

Era all’ottavo mese di gravidanza quando è stato diagnosticato a Natalia Paragoni un linfoma di Hodgkin — un tumore del sistema linfatico. Dopo aver dato alla luce la piccola Beatrice, ha iniziato il percorso di chemioterapia. La notizia la rivela lei stessa in un post pubblicato su Instagram, con una foto dal letto d’ospedale e parole che non cercano filtri: « Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità ». «Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita», scrive Paragoni. «Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Natalia Paragoni ha un tumore: “Ho scoperto la diagnosi quando ero all’ottavo mese, dopo il parto ho iniziato la chemioterapia”

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