Natalia Paragoni ha ricevuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin, un tumore maligno del sistema linfatico. Dopo il parto, ha iniziato un ciclo di chemioterapia. La notizia è stata comunicata dall'influencer e personaggio televisivo, che ha spiegato di aver iniziato le terapie in seguito a sintomi riscontrati. La diagnosi di questa forma di cancro comporta rischi e trattamenti specifici, tra cui la chemioterapia, che sono stati avviati dopo la nascita del suo bambino.

Sono ore delicate, ma anche di speranza per Natalia Paragoni: l’influencer e personalità televisiva ha annunciato su Instagram di avere il linfoma di Hodgkin. La comunicazione della diagnosi è arrivata mentre è all’ottavo mese di gravidanza della figlia Beatrice. Dopo il parto, Paragoni ha iniziato la chemioterapia. “Ce la devo fare e ce la farò”, scrive. Quali sono i sintomi e i rischi della malattia. Natalia Paragoni e il linfoma di Hodgkin Andrea Zelletta accanto a Natalia Paragoni Cos'è il linfoma di Hodgkin I sintomi del linfoma di Hodgkin La terapia del linfoma di Hodgkin Natalia Paragoni e il linfoma di Hodgkin Nel suo messaggio social, Natalia Paragoni racconta di aver vissuto giorni difficili, ma di avere potuto contare sul sostegno costante della famiglia, del compagno Andrea Zelletta, degli amici e delle sue due figlie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Natalia Paragoni ha il linfoma di Hodgkin, "dopo il parto ho iniziato la chemioterapia": i sintomi e i rischi

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Natalia Paragoni ha un tumore: «La diagnosi all'ottavo mese, dopo il parto ho iniziato la chemio»

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