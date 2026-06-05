Natalia Paragoni | diagnosi di linfoma dopo il parto e via la chemio

Una donna ha ricevuto una diagnosi di linfoma dopo il parto e ha interrotto la chemio. È riuscita a portare avanti la gravidanza nonostante la diagnosi. La prognosi di guarigione per questa patologia varia in base alle caratteristiche cliniche e allo stadio al momento della diagnosi. La decisione di interrompere il trattamento ha coinvolto valutazioni mediche e personali. La paziente ha ora sospeso la chemio, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali o sui trattamenti successivi.

Come ha fatto a portare avanti la gravidanza nonostante il bozzo?. Quali sono le reali probabilità di guarigione per questa patologia?. Come sta gestendo la chemioterapia subito dopo il parto?. Chi sta sostenendo Natalia in questo difficile percorso medico?.? In Breve Diagnosi avvenuta il 27 aprile durante l'ottavo mese di gravidanza.. Tassi di guarigione per linfoma di Hodgkin nei giovani superano l'85-90%.. Sostegno ricevuto da Andrea Zelletta, Claudia Dionigi, Martina Luchena e Virginia Stablum.. Solidarietà espressa anche da Andrea Zenga e Valentina Ferragni sui social.. Natalia Paragoni rivela la battaglia contro il linfoma di Hodgkin dopo il parto di Beatrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Natalia Paragoni ha un tumore: «La diagnosi all'ottavo mese, dopo il parto ho iniziato la chemio»

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Natalia Paragoni che annuncia la sua diagnosi con chiarezza. Una neo mamma, una donna determinata. Non ti auguro niente, so bene cosa vogliano significare le parole al vento. Io ti auguro solo la grinta di trovare la luce nei giorni bui, per te stessa. Per la t x.com

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