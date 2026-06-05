Nata invalida totale per un errore dei medici genitori risarciti dopo 10 anni Il caso a Bologna | la scelta sbagliata sul cesareo

Dopo dieci anni, i genitori di una bambina nata nel 2016 all'ospedale Maggiore di Bologna hanno ricevuto un risarcimento. La nascita è stata considerata invalida totale a causa di un errore medico legato a una decisione sbagliata sul parto cesareo. La bambina è nata con gravi conseguenze che sono state attribuite a quella scelta clinica. La sentenza è arrivata dopo un lungo procedimento legale.

Era il 5 novembre 2016 quando una bambina venne al mondo all’ ospedale Maggiore di Bologna in circostanze che avrebbero segnato per sempre la sua vita. Durante il travaglio si registrò una grave sofferenza fetale, culminata in un parto naturale indotto con quella che in medicina viene chiamata «distocia di spalla», un’emergenza ostetrica in cui una o entrambe le spalle del neonato rimangono bloccate nel bacino materno dopo la fuoriuscita della testa. Come racconta il Corriere di Bologna con la firma di Vincenzo Brunelli, il risultato fu una «sofferenza anossico-ischemica» di entità tale da causare alla piccola un’invalidità permanente, riconosciuta poi anche dall’ Inps con tanto di indennità di accompagnamento. 🔗 Leggi su Open.online

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Billionaire arrives to defend his wife, punishes arrogant adopted children severely

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