Droni | nasce Mgi joint venture tra Uk e Italia

Da ilsole24ore.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due aziende, una britannica e una italiana, hanno avviato una joint venture dedicata ai droni. La collaborazione coinvolge MGI Engineering Ltd e Vigilar Group Spa, che uniscono le forze per sviluppare progetti nel settore. La nuova società nasce dalla collaborazione tra le due imprese e si concentra sulla tecnologia dei droni. La partnership mira a espandere le applicazioni nel settore, senza ulteriori dettagli sulle attività specifiche.

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Una collaborazione tra Regno Unito e Italia in uno degli ambiti più sensibili e “attuali” della difesa, quello dei droni. Una sinergia che fa leva sull’esperienza unica, riconosciuta a livello mondiale, che l’Italia ha maturato nella produzione di motori di auto e moto. Giovedì 4 giugno è stata presentata a Roma a Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia, una nuova società, MGI Italia, nata dalla joint venture tra un’azienda britannica, la MGI Engineering Ltd, e una italiana, la Vigilar Group Spa. La prima è una società di ingegneria con sede nell’Oxfordshire specializzata nell’ingegneria di sistemi ad alte prestazioni nei settori aerospaziale, della difesa e automobilistico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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