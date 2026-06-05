Due aziende, una britannica e una italiana, hanno avviato una joint venture dedicata ai droni. La collaborazione coinvolge MGI Engineering Ltd e Vigilar Group Spa, che uniscono le forze per sviluppare progetti nel settore. La nuova società nasce dalla collaborazione tra le due imprese e si concentra sulla tecnologia dei droni. La partnership mira a espandere le applicazioni nel settore, senza ulteriori dettagli sulle attività specifiche.

Una collaborazione tra Regno Unito e Italia in uno degli ambiti più sensibili e “attuali” della difesa, quello dei droni. Una sinergia che fa leva sull’esperienza unica, riconosciuta a livello mondiale, che l’Italia ha maturato nella produzione di motori di auto e moto. Giovedì 4 giugno è stata presentata a Roma a Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia, una nuova società, MGI Italia, nata dalla joint venture tra un’azienda britannica, la MGI Engineering Ltd, e una italiana, la Vigilar Group Spa. La prima è una società di ingegneria con sede nell’Oxfordshire specializzata nell’ingegneria di sistemi ad alte prestazioni nei settori aerospaziale, della difesa e automobilistico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Droni: nasce Mgi, joint venture tra Uk e Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Volkswagen: le novità per la Cina, tra storiche joint-venture e nuovi brand

Intese adriatiche, ecco la nuova joint venture italo-albanese tra Fincantieri e KayoFincantieri e Kayo, società albanese, hanno firmato a Tirana un accordo di joint venture volto a rafforzare la collaborazione tra Italia e Albania...

Si parla di: Difesa, nasce MGI: joint venture tra Regno Unito e Italia per costruzione droni - Geagency.

Difesa, Leonardo e il patto con i turchi di Baykar per i droni: nasce Lba SystemsLeonardo e la turca Baykar si alleano per produrre droni in Italia. Dando seguito al protocollo d’intesa firmato a marzo, i due gruppi hanno annunciato ieri la costituzione di una joint venture ... corriere.it

Leonardo e Baykar: nasce Lba Systems, nuova joint venture per droni da difesaCon la firma tra Leonardo e Baykar, al salone internazionale di Parigi-Le Bourget, nasce la joint venture paritetica Lba Systems, con sede legale e operativa in Italia, nel settore dei droni per la ... quotidiano.net