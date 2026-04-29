Intese adriatiche ecco la nuova joint venture italo-albanese tra Fincantieri e Kayo

Fincantieri e Kayo, società albanese, hanno firmato a Tirana un accordo di joint venture volto a rafforzare la collaborazione tra Italia e Albania nel settore della cantieristica. L’intesa prevede la creazione di una nuova società con l’obiettivo di sviluppare progetti congiunti e promuovere attività in questo campo. La firma rappresenta un passo importante per le relazioni tra i due paesi nel settore navale.

Fincantieri e la società albanese Kayo hanno firmato a Tirana un Joint venture agreement (Jva) per rilanciare la cooperazione tra Italia e Albania nel settore della cantieristica. L’intesa, siglata alla presenza del primo ministro albanese Edi Rama e del ministro della Difesa, Ermal Nufi, si inserisce a sua volta in una più ampia strategia di posizionamento nel Mediterraneo, dove la capacità produttiva, il controllo delle supply chain e la presenza sui territori stanno diventando leve sempre più decisive. L’accordo. La firma del Jva rappresenta l’evoluzione di un lavoro iniziato nel 2025 con due Memorandum of understanding tra le parti, che avevano l’obiettivo di esplorare una possibile collaborazione nel settore navale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Intese adriatiche, ecco la nuova joint venture italo-albanese tra Fincantieri e Kayo Notizie correlate Volkswagen: le novità per la Cina, tra storiche joint-venture e nuovi brandPrima ancora che la Cina diventasse un mercato automobilistico particolarmente rilevante sul piano internazionale, Volkswagen vi si era già insediata... Joint venture con arabi, preoccupazione su futuro LeonardoJOINT VENTURE CON ARABI, PREOCCUPAZIONE SINDACATI SU FUTURO LEONARDO A FOGGIA E GROTTAGLIE.