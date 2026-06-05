Oggi si è tenuto il sorteggio del calendario per la Serie A 2026-2027 al Teatro Regio di Parma. È stato introdotto un nuovo algoritmo che determina le date delle partite e le pause stagionali. Le soste sono state modificate rispetto alle stagioni precedenti, con cambiamenti nelle finestre di stop e riposo tra le partite. Il calendario è stato reso pubblico durante l’evento, che ha coinvolto rappresentanti delle squadre e delle istituzioni sportive.

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, la cornice del Teatro Regio di Parma ospiterà un appuntamento cruciale per il calcio italiano. A margine del 'Festival della Serie A' organizzato dalla Lega Calcio, verrà svelato ufficialmente il calendario di Serie A per la stagione 2026-2027. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming su Sky, DAZN, Mediaset e SportItalia, oltre che sulle piattaforme ufficiali della Lega Serie A. Rispetto alla passata edizione, il tabellone vedrà volti nuovi. Non saranno presenti Cremonese, Hellas Verona e Pisa, retrocesse in Serie B, che cedono il posto alle neo-promosse Venezia, Frosinone e Monza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nasce la nuova Serie A 2026-2027: c’è un super algoritmo per il calendario e cambiano le soste

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