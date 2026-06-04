Domani si terrà il sorteggio del nuovo calendario della Serie A 20262027, che prevede l’ingresso di 20 squadre. Sono stati definiti nuovi criteri per il calendario, tra cui cambiamenti nelle finestre di sosta per le nazionali e nelle modalità delle sfide europee. La rivoluzione riguarda anche la distribuzione delle partite e le pause stagionali, con modifiche rispetto alle stagioni precedenti. La riforma si applicherà a partire dalla prossima stagione.

L’Inter punta la difesa dell’Udinese, assalto a Oumar Solet: i numeri del centrale francese che ha stregato la dirigenza Dodò l’alternativa a Palestra per sostituire Dumfries! Il prezzo agevola l’operazione Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. Il recap Inter Primavera, Carbone ufficializza la separazione: com’è andato il suo percorso in nerazzurro e chi potrebbe prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nasce la Serie A 2026/2027: ecco tutti i criteri del nuovo calendario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fast & Furious 11 (2026) | Vin Diesel, Cristiano Ronaldo, Paul Walker Returns | Concept Trailer

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie A, ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026/2027

Leggi anche: Serie A, calendario 2026/2027: criteri, data e dove seguirlo

Temi più discussi: La nuova Nazionale nasce in Serie B: la cadetteria opportunità per i giovani del Benevento; Next Salute e Servizi e Lega Serie A insieme per un torneo di calcio di strada a Parma; Il programma della prima giornata del Festival, venerdì 5 giugno; We Care Genoa, nasce il comitato medico-scientifico del Genoa CFC: CDS è healt-tech center di riferimento.

Il pareggio della #Roma nasce da un nettissimo fallo di mano di #Mancini non sanzionato! #ParmaRoma #SerieA #MarottaLeague x.com

Serie A, finalmente nasce l’algoritmo-tennis. La Stampa: Niente incroci a Torino e RomaSerie A, finalmente nasce l’algoritmo-tennis. Niente incroci a Torino e Roma scrive La Stampa. Dopo il pasticciaccio legato all'incrocio tra derby di Roma e finali di tennis al Foro Italico, saranno ... tuttomercatoweb.com

Nuova associazione calciatori: nasce la ASSOCAPP. Il comunicato di presentazioneNasce una nuova associazione calciatori, precisamente denominata ASSOCAPP, ovvero la Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati. Questo ... tuttomercatoweb.com