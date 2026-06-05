Stasera a Napoli, un concerto di Liberato si svolge allo stadio Maradona. Prima dell'inizio, molti fan sono arrivati e si sono radunati all'esterno dell'impianto, formando lunghe file. La partecipazione è elevata e l'afflusso di pubblico si è verificato nelle ore precedenti all'evento. La sicurezza e l'organizzazione sono state predisposte per gestire l'afflusso di persone. La manifestazione musicale è prevista per questa sera e coinvolge un grande numero di appassionati.

È Liberato-mania, a Napoli. In vista del concerto che tra poche ore farà cantare lo stadio Maradona, un gran numero di fan si è già ritrovato all'esterno dell'ex San Paolo. Un fiume di giovani che non si è fatto trovare impreparato. Tra ombrelli per ripararsi dal sole, asciugamani per stare seduti a terra e sgabelli di fortuna per chi vuole più comodità, gli ammiratori del cantante napoletano sono da ore in attesa di poter entrare e ascoltare le loro canzoni preferite nella notte di Liberato. «Veng’ a Napl p’ me f’o Maradon». Con questo post diffuso sui social, e scritto nel suo napoletano un po’ sgrammaticato, l'artista aveva annunciato un anno fa il suo primo concerto nello stadio napoletano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, stasera Liberato in concerto al Maradona: fan in fila da ore a Fuorigrotta

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Liberato, oggi l'attesissima data sold-out al Maradona: fan in attesa dalla mattina

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