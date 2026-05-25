fuorigrotta stop alla vendita di bottiglie e lattine per la notte dei leoni al maradona

Notizia in breve

Martedì 26 maggio, nella zona di Fuorigrotta, saranno vietate la vendita e il consumo di bottiglie e lattine durante l’evento benefico “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona. La restrizione riguarda le aree limitrofe allo stadio e si applica solo in quella data, in previsione della manifestazione. La misura è stata annunciata dalle autorità locali e riguarda esclusivamente le bevande in contenitori di vetro o alluminio.