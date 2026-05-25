Fuorigrotta stop alla vendita di bottiglie e lattine per La Notte dei Leoni al Maradona
Martedì 26 maggio, nella zona di Fuorigrotta, saranno vietate la vendita e il consumo di bottiglie e lattine durante l’evento benefico “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona. La restrizione riguarda le aree limitrofe allo stadio e si applica solo in quella data, in previsione della manifestazione. La misura è stata annunciata dalle autorità locali e riguarda esclusivamente le bevande in contenitori di vetro o alluminio.
Martedì 26 maggio scattano limitazioni alla vendita di bevande nell’area di Fuorigrotta in occasione dell’evento benefico “La Notte dei Leoni” allo stadio Maradona. Vietata la vendita in bottiglie, lattine e contenitori rigidi dalle 14 fino a mezzanotte. Nuove limitazioni a Fuorigrotta in occasione dell’evento di solidarietà “La Notte dei Leoni”, in programma martedì 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Comune di Napoli ha disposto un’ordinanza speciale per motivi di ordine e sicurezza pubblica con restrizioni sulla vendita di bevande nelle aree intorno all’impianto sportivo. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 di martedì 26 maggio fino alla mezzanotte tra il 26 e il 27 maggio. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Lavezzi torna a Napoli: il Pocho in campo al Maradona per la “Notte dei Leoni”Il 26 maggio il Pocho Lavezzi tornerà a Napoli per partecipare a una partita di beneficenza allo stadio Maradona, insieme a Insigne e alle Legends...
Schwoch torna al Maradona: l’ex bomber con le Napoli Legends per la “Notte dei Leoni”Il 26 maggio, allo stadio Maradona, si svolgerà la “Notte dei Leoni” con la partecipazione di Stefan Schwoch, ex attaccante.