Napoli Spalletti vuole Lobotka | la cifra molto alta richiesta da ADL

Il Napoli sta valutando la possibilità di trattenere il centrocampista Stanislav Lobotka, il cui contratto scade il 30 giugno 2027. Tuttavia, il presidente del club ha richiesto una cifra molto alta per la cessione del giocatore, rendendo difficile la trattativa. La società è interessata a mantenere il giocatore, ma la richiesta economica rappresenta un ostacolo. La situazione è ancora in fase di negoziazione.

È tempo di cambiamento per il Napoli. Stanislav Lobotka è legato al club azzurro da un contratto che ha come data di scadenza il 30 Giugno 2027. La società potrebbe eventualmente anche esercitare il diritto di opzione unilaterale per la stagione successiva. Secondo le recenti indiscrezioni, a farsi avanti nel breve termine sarà la Juventus. Luciano Spalletti vuole a tutti i costi il calciatore slovacco nella sua rosa. Per ora, la squadra bianco-nera non ha fatto ancora nessun offerta. Si pensa, tuttavia, che arriverà molto presto. Se la trattative dovessero avere luogo, la conclusione dell’accordo non sarà né semplice né veloce. Aurelio De Laurentiis non è disposto a cedere il giocatore a meno della cifra della clausola di cessione valida solo per le squadre estere, pari a 25 milioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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