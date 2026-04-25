juventus spalletti vuole lobotka ma il napoli alza il muro

Il Napoli ha deciso di non cedere il centrocampista Lobotka, respingendo le prime richieste della Juventus. Le discussioni tra le due squadre sono ancora in fase preliminare, con i bianconeri che hanno sondato il mercato senza avanzare offerte ufficiali. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre il Napoli si mantiene fermo sulla sua posizione di non voler lasciare partire il giocatore.

Il muro del Napoli per Lobotka. Nelle scorse settimane, la dirigenza della Juventus ha effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra su Stanislav Lobotka, perno fondamentale del centrocampo del Napoli. La risposta del club partenopeo, tuttavia, è stata un secco “no”, erigendo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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