Arrestato a Massafra 23enne ricercato dalla Germania per violenza sessuale su minore
Un giovane di 23 anni, di origine afgana, è stato arrestato a Massafra dalla Polizia di Stato. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, che lo ricercano per un episodio di violenza sessuale su un minore. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie.
Tarantini Time Quotidiano Un cittadino afgano di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per violenza sessuale su minore. L’attività è scaturita da informazioni trasmesse dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.Re.N.E., che segnalavano la possibile presenza del giovane nella provincia ionica. Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate nel territorio di Massafra, dove è presente una consolidata comunità afgana. Le ricerche hanno condotto gli investigatori nell’area della gravina, caratterizzata da percorsi impervi e vegetazione fitta, raggiungibile solo a piedi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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