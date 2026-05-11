Arrestato a Massafra 23enne ricercato dalla Germania per violenza sessuale su minore

Un giovane di 23 anni, di origine afgana, è stato arrestato a Massafra dalla Polizia di Stato. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche, che lo ricercano per un episodio di violenza sessuale su un minore. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tarantini Time Quotidiano Un cittadino afgano di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per violenza sessuale su minore. L’attività è scaturita da informazioni trasmesse dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.Re.N.E., che segnalavano la possibile presenza del giovane nella provincia ionica. Le indagini della Squadra Mobile si sono concentrate nel territorio di Massafra, dove è presente una consolidata comunità afgana. Le ricerche hanno condotto gli investigatori nell’area della gravina, caratterizzata da percorsi impervi e vegetazione fitta, raggiungibile solo a piedi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Arrestato a Massafra 23enne ricercato dalla Germania per violenza sessuale su minore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ricercato da due anni per violenza sessuale su minore: arrestato latitante nel salernitanoCondannato per violenza su minore, era irreperibile da due anni: catturato dopo un'irruzione dei carabinieri in un appartamento in provincia di... Violenza sessuale su un minore: arrestato un arbitro designato per il MondialeEra nell’elenco degli arbitri per il prossimo Mondiale (11 giugno-19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti) in quota Uefa (la Federcalcio europea),...