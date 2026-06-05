Alle 18.30 è prevista l’elaborazione del calendario di Serie A per la stagione 2026-2027. Stagione che il Napoli dovrebbe giocare con Massimiliano Allegri in panchina. Il condizionale è d’obbligo visto che la firma ancora non c’è e non si sa quando ci sarà. Ma è lui il prescelto. Succede ad Antonio Conte che in due anni ha portato a casa un primo e un secondo posto. I campioni d’Italia – com’è stranoto – sono i nerazzurri dell’Inter. Come anticipato da De Laurentiis, il Napoli giocherà la prima partita fuori casa. Prima giornata: Genoa-Napoli Seconda giornata: Napoli-Como Terza Quarta Quinta Sesta Settima Ottava Nona Decima Undicesima Dodicesima 13esima 14esima 15esima 16esima 17esima 18esima 19esima 20esima 21esima 22esima 23esima 24esima 25esima L'articolo Alle 18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Alle 18.30 il calendario di Serie A, la prima è Genoa-Napoli poi subito Napoli-Como (LIVE)

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LIVE | CALENDARIO SERIE A 2026/27: GENOA-NAPOLI ALLA PRIMA

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