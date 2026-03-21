LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa | fischio d’inizio

Da spazionapoli.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15 si è aperto il match tra Napoli e Genoa, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. Il Napoli si presenta con un 3-5-2, schierando Spinelli tra i pali, mentre il Genoa opta per un 3-4-2-1 con Bacelli tra i pali. Le squadre sono pronte a scendere in campo per questa partita di primavera.

1? – Fischio d’inizio Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Eletto; Smeraldi, Lo Scalzo, Prisco, De Chiara, Olivieri; Gorica, Camelio Genoa (3-4-2-1): Bacelli; Kumer Celik, Arata, Klisys; Odero, Carbone, Lafoni, Spicuglia; Grossi., Romano; Ouedraogo Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 31ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. A breve le squadre scenderanno in campo all’Arena G.Piccolo di Cercola. Azzurrini a caccia di punti pesanti per allontanarsi dal 17º posto – che significherebbe affrontare i playout – attualmente occupato dal Sassuolo, a quota 35 insieme proprio al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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