LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa | fischio d’inizio

Alle ore 15 si è aperto il match tra Napoli e Genoa, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. Il Napoli si presenta con un 3-5-2, schierando Spinelli tra i pali, mentre il Genoa opta per un 3-4-2-1 con Bacelli tra i pali. Le squadre sono pronte a scendere in campo per questa partita di primavera.

1? – Fischio d’inizio Intanto ecco la formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Spinelli; Caucci, Gambardella, Eletto; Smeraldi, Lo Scalzo, Prisco, De Chiara, Olivieri; Gorica, Camelio Genoa (3-4-2-1): Bacelli; Kumer Celik, Arata, Klisys; Odero, Carbone, Lafoni, Spicuglia; Grossi., Romano; Ouedraogo Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 31ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. A breve le squadre scenderanno in campo all’Arena G.Piccolo di Cercola. Azzurrini a caccia di punti pesanti per allontanarsi dal 17º posto – che significherebbe affrontare i playout – attualmente occupato dal Sassuolo, a quota 35 insieme proprio al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa: fischio d’inizio Articoli correlati Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio del match!Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio a VinovoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... HIGHLIGHTS Primavera 1 | Napoli 2-0 Juventus U20 | Matchday 10 Contenuti utili per approfondire LIVE PRIMAVERA Napoli Genoa fischio... Temi più discussi: Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Genoa con l'Udinese per l'aggancio in classifica. Diretta Napoli Genoa Primavera | Streaming video tv: partenopei vogliono salvarsi (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera 1, Napoli-Genoa: le probabili formazioniAd otto gare dalla fine del campionato, la Primavera del Napoli deve guadagnarsi la permanenza nella serie A della categoria, nelle ultime due gare ha ... iamnaples.it Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook