Napoli flash mob contro l’abusivismo e i negozi di bassa qualità

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli si è svolto un flash mob contro l’abusivismo e i negozi di bassa qualità nel centro storico. Le proteste sono legate alle prossime modifiche alle norme per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e alle proposte dei commercianti per limitare la vendita di prodotti di scarsa qualità. Le iniziative mirano a regolamentare l’occupazione commerciale e a contrastare la presenza di attività considerate non conformi. Non sono state fornite dettagli sulle misure specifiche proposte.

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Come cambieranno le regole per aprire nuovi negozi nel centro storico?. Quali misure concrete propongono i commercianti per limitare la chincaglieria?. Chi parteciperà alla protesta in piazza Carità per denunciare l'abusivismo?. Perché il modello di Venezia e Roma è citato come soluzione?.? In Breve Presentazione proposta delibera comunale in piazza Carità sabato 6 giugno ore 11:00. Partecipazione del deputato Francesco Emilio Borrelli alla manifestazione organizzata da Artigianá. Modello regolamentazione commerciale ispirato alle esperienze già attuate a Venezia e Roma. Rischio sostituzione artigianato tradizionale con prodotti seriali nel centro UNESCO di Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Flash mob pacifico pro Ucraina alluniversitá Federico II di Napoli.

Video Flash mob pacifico pro Ucraina alluniversitá Federico II di Napoli. ??

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