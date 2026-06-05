Napoli flash mob contro l’abusivismo e i negozi di bassa qualità

A Napoli si è svolto un flash mob contro l’abusivismo e i negozi di bassa qualità nel centro storico. Le proteste sono legate alle prossime modifiche alle norme per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e alle proposte dei commercianti per limitare la vendita di prodotti di scarsa qualità. Le iniziative mirano a regolamentare l’occupazione commerciale e a contrastare la presenza di attività considerate non conformi. Non sono state fornite dettagli sulle misure specifiche proposte.

Come cambieranno le regole per aprire nuovi negozi nel centro storico?. Quali misure concrete propongono i commercianti per limitare la chincaglieria?. Chi parteciperà alla protesta in piazza Carità per denunciare l'abusivismo?. Perché il modello di Venezia e Roma è citato come soluzione?.? In Breve Presentazione proposta delibera comunale in piazza Carità sabato 6 giugno ore 11:00. Partecipazione del deputato Francesco Emilio Borrelli alla manifestazione organizzata da Artigianá. Modello regolamentazione commerciale ispirato alle esperienze già attuate a Venezia e Roma. Rischio sostituzione artigianato tradizionale con prodotti seriali nel centro UNESCO di Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Flash mob pacifico pro Ucraina alluniversitá Federico II di Napoli.

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