Tempo di lettura: 2 minuti Un flash mob di commercianti e cittadini contro “l’abusivismo dilagante su tutta la città di Napoli, una invasione senza controllo che occupa le strade dai decumani al lungomare”. Lo lancia l’Associazione Artigianá per domani, sabato 6 giugno, alle 11:00 in piazza Carità. “ L’iniziativa, ennesima azione di protesta – spiega una nota – mira a denunciare abusivismo in forma ambulante senza autorizzazione e abusivismo di vendita scorretta in forma di estorsione di corni e calzini”. Al flash mob si annuncia la presenza del deputato Francesco Emilio Borrelli. Nell’occasione, l’associazione presenterà anche una proposta di delibera comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Napoli, flash mob anti ambulanti abusivi e ‘negozi di paccottiglia’: “Vendite trash, chiediamo delibera”

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Flash mob pacifico pro Ucraina alluniversitá Federico II di Napoli.

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