Giovedì 23 aprile si è svolto a Napoli un flash mob nella zona della Ferrovia, con l’obiettivo di denunciare il degrado di piazza e corso Garibaldi. La manifestazione ha visto partecipanti che hanno esposto slogan e cartelli per richiamare l’attenzione sulla situazione di abbandono e incuria in quell’area della città. L’evento ha coinvolto cittadini e attivisti che hanno manifestato pacificamente in strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli slogan non sono nuovi qui, ma risuonano più forte, in quella polveriera della Zona Ferrovia. “Basta degrado”, “Basta rifiuti” e “ Vogliamo decoro e vivibilità”. In modo secco, accompagnano il flash mob di giovedì 23 aprile (ore 18.30). L’hanno voluto residenti, commercianti, parrocchie e associazioni. “ Non ci saranno simboli politici o di partito” giurano. Ma chiedono “ rispetto per il nostro territorio e interventi concreti, seri e immediati”. La manifestazione l’hanno costruita dal basso, per protestare contro l’abbandono di piazza Garibaldi, corso Garibaldi e strade limitrofe. Sotto accusa sono degrado, illegalità diffusa e il “mercato delle pezze”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, giovedì 23 aprile flash mob contro il degrado di piazza e corso Garibaldi

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