Napoli strage di pedoni in strada Polemiche e un flash mob | Serve limite di 30 km h

Da anteprima24.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si registra una serie di incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni, con otto decessi in meno di tre mesi e tre vittime nelle ultime 72 ore. La situazione ha suscitato discussioni pubbliche e un flash mob con richieste di limitare la velocità massima a 30 kmh nelle zone più trafficate. La città si trova al centro di un crescente allarme sulla sicurezza stradale.

Tempo di lettura: 2 minuti Otto morti in meno di tre mesi, tre vittime in tre giorni: a Napoli è strage di pedoni in strada. Gli ultimi episodi tra corso Garibaldi, dove sono state falciate due donne ucraine, e il corso Vittorio Emanuele, quando ha perso la vita un 85enne, il professor Italo Ferraro. Ieri sera un flash mob delle associazioni a Porta Nolana: “Non chiamateli incidenti”. “ Già da tempo segnaliamo la totale mancanza di provvedimenti atti a scoraggiare l’uso del mezzo privato a favore di una mobilità attiva e sostenibile” dice Maria Teresa Dandolo, presidente di Fiab Napoli Cicloverdi. “ Il recente omicidio stradale perpetuato da un automobilista in Corso Garibaldi – afferma – dimostra ancora una volta l’inesistenza di una volontà politica di attuare misure per la sicurezza stradale e l’inefficienza delle poche adottate”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli strage di pedoni in strada polemiche e un flash mob serve limite di 30 km h
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