Napoli ferito a colpi di pistola dopo un like a una ragazza sui social | indaga la Polizia
A Napoli, un uomo è stato ferito a colpi di pistola dopo aver messo un like a una ragazza sui social. La polizia sta indagando sull’episodio, che si è verificato nei giorni scorsi. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o su eventuali sospetti. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini e le testimonianze raccolte sul luogo.
Un semplice "like" sui social network potrebbe essere all'origine di un grave episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a Napoli. Le indagini della Polizia di Stato - come anticipa Il Mattino - hanno infatti portato alla luce un movente diverso rispetto a quello inizialmente ipotizzato, facendo emergere un contesto legato a dinamiche sentimentali e a rapporti familiari con ambienti della criminalità organizzata. Vittima dell'agguato un 29enne disabile, che nel 2019 aveva già subito l'amputazione di una gamba in seguito a un grave incidente stradale. L'uomo sarebbe stato attirato con l'inganno in un appuntamento concordato telefonicamente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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