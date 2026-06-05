Napoli ferito a colpi di pistola dopo un like a una ragazza sui social | indaga la Polizia

Notizia in breve

A Napoli, un uomo è stato ferito a colpi di pistola dopo aver messo un like a una ragazza sui social. La polizia sta indagando sull’episodio, che si è verificato nei giorni scorsi. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o su eventuali sospetti. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini e le testimonianze raccolte sul luogo.