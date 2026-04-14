Napoli 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco | indaga la Polizia

Da teleclubitalia.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Napoli, un uomo di 28 anni è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. Sul luogo sono intervenuti gli agenti, che hanno raccattato elementi utili alle verifiche. Al momento, le condizioni del giovane non sono state rese note.

Un uomo di 28 anni è rimasto ferito nella notte a Napoli, in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’episodio è avvenuto intorno all’1.20 e ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Il giovane, incensurato, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito a una gamba e all’addome. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica del ferimento e ricostruire quanto accaduto nelle ore notturne.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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