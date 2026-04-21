Colpi di pistola | ferito un imprenditore indaga la polizia

Nella zona artigianale di Ostuni, si sono verificati alcuni colpi di pistola che hanno ferito un uomo di circa 60 anni, che si trovava vicino alla sua casa. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta e le condizioni dell’uomo sono attualmente in fase di valutazione.

OSTUNI – Colpi di pistola sono stati esplosi nella zona artigianale di Ostuni. Almeno uno di questi ha ferito alla spalla un imprenditore del posto, di circa 60 anni, che si trovava nei pressi della sua abitazione. L'episodio si è verificato intorno alle ore 21 di oggi (martedì 21 aprile). La.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Colpi di pistola in pieno centro a Salerno: indaga la PoliziaMomenti di tensione si sono registrati nella traversa Nicola Cavaselice, a pochi passi da Piazza Sant’Agostino, a Salerno, dove alcuni spari (almeno... Colpi di pistola verso un'abitazione privata, trovati 13 bossoli: indaga la poliziaColpi di pistola nella notte verso il piano terra di un immobile in Stradale Cravone a Catania. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ventunenne ferito da colpo di pistola a Bari, aggressore era a piedi; Bari, colpi di pistola in via Dante: ferito un giovane di 22 anni. Secondo agguato in cinque giorni; Ferito a colpi di pistola a Zola Predosa, aggressore arrestato per tentato omicidio; Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistola. Agguato nella zona artigianale di Ostuni: imprenditore 60enne ferito a colpi di pistolaSerata di sangue alla periferia della Città Bianca: la Polizia indaga dopo il ferimento di un uomo raggiunto da un proiettile alla spalla. ostuninotizie.it Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianaleAgguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla periferia della Città ... quotidianodipuglia.it Siamo abituati ai colpi di scena di Achille Lauro, ma questa volta il vero colpo di scena è... facebook