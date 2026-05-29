Napoli firmate due nuove ordinanze contro la movida e l' inquinamento acustico
Il sindaco di Napoli ha firmato due ordinanze per limitare l'inquinamento acustico causato dal rumore antropico. Le misure mirano a regolamentare la movida e ridurre i livelli di rumore nelle aree pubbliche, con l’obiettivo di contenere l’inquinamento acustico. Le ordinanze prevedono restrizioni specifiche e controlli per le attività che generano elevati livelli di rumore. Entrambe le decisioni sono state adottate con l’intento di tutelare la quiete pubblica e limitare i disturbi nelle zone interessate.
Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi due distinte ordinanze sindacali finalizzate a contrastare gli effetti dell'inquinamento acustico da "rumore antropico" generato dalla movida. I provvedimenti avranno una validità temporale di 4 mesi (dal 1° giugno al 1° ottobre 2026). «Le misure si sono rese necessarie a seguito di approfondite campagne di monitoraggio acustico eseguite dall'ARPAC che hanno accertato il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore nelle ore notturne causato dagli assembramenti all'esterno dei locali commerciali, amplificati dalla conformazione urbanistica delle strade che genera un "effetto canyon". 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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