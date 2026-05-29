Napoli firmate due nuove ordinanze contro la movida e l' inquinamento acustico

Notizia in breve

Il sindaco di Napoli ha firmato due ordinanze per limitare l'inquinamento acustico causato dal rumore antropico. Le misure mirano a regolamentare la movida e ridurre i livelli di rumore nelle aree pubbliche, con l’obiettivo di contenere l’inquinamento acustico. Le ordinanze prevedono restrizioni specifiche e controlli per le attività che generano elevati livelli di rumore. Entrambe le decisioni sono state adottate con l’intento di tutelare la quiete pubblica e limitare i disturbi nelle zone interessate.