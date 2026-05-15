A Melito si sono radunati cittadini per protestare contro il trasferimento degli uffici dell’ex Inam, deciso dall’ASP senza coinvolgere il Comune. La decisione ha suscitato malcontento tra la popolazione locale, preoccupata per le conseguenze sulla vita quotidiana e sui servizi del territorio. La mobilitazione si è svolta in piazza, con i manifestanti che chiedono chiarimenti e il rispetto delle procedure di consultazione. Restano ancora da capire quali saranno gli effetti della traslazione degli uffici sulla salute e sul benessere dell’Area Grecanica.

? Punti chiave Perché l'ASP ha deciso la smobilitazione senza consultare il Comune?. Come influirà il trasferimento degli uffici sulla salute dell'Area Grecanica?. Chi deve rispondere del vuoto assistenziale creato per anziani e minori?. Quali sono le alternative proposte dal sindaco per mantenere i servizi?.? In Breve Sindaco Nastasi propone immobili comunali in comodato alla commissaria Lucia Di Furia.. Manifestazione del 14 maggio 2026 coinvolge residenti dell'intera area grecanica.. Trasloco uffici ex Inam minaccia l'accesso sanitario per anziani e minori.. Scontro istituzionale tra Comune e ASP per la gestione presidi sanitari.. A Melito di Porto Salvo, il 14 maggio 2026, una folla di cittadini si è radunata davanti alla sede municipale per protestare contro la smobilitazione improvvisa degli uffici presso la struttura ex Inam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melito, protesta in piazza: cittadini contro il trasloco dell’ex Inam

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