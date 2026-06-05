Una donna è stata trovata segregata in casa per cinque giorni, dopo aver chiamato aiuto con urla udite da vicini. L’uomo di 34 anni che la teneva prigioniera è stato arrestato. La donna è stata soccorsa dai soccorritori e portata in ospedale. La polizia ha eseguito l’arresto e avviato le indagini sul caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le grida d’aiuto fanno scattare l’allarme. Una drammatica vicenda di presunti maltrattamenti e privazione della libertà si è verificata ad Acerra, in provincia di Napoli, dove una donna di 34 anni sarebbe stata tenuta segregata nella propria abitazione per diversi giorni dal compagno. L’intervento dei carabinieri è scattato nella serata del 4 giugno dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano udito forti richieste di aiuto provenire da un appartamento al piano terra. I militari, giunti sul posto, hanno percepito chiaramente una voce femminile che implorava di essere liberata. La scoperta all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Napoli, donna segregata in casa per cinque giorni: arrestato il compagno 34enne

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