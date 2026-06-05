donna prigioniera in casa per cinque giorni compagno in manette

Una donna di 34 anni è stata segregata in casa dal compagno per cinque giorni ad Acerra. Durante questo periodo, l’uomo è stato arrestato e portato in manette. La vittima è stata trovata in condizioni di isolamento e senza possibilità di uscire dall’abitazione. La polizia ha intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione e ha liberato la donna. L’uomo è stato sottoposto a fermo e ora si trova in carcere.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di terrore ad Acerra, dove una donna di 34 anni sarebbe stata segregata in casa dal compagno per cinque giorni. L’uomo, coetaneo della vittima, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando un passante ha sentito provenire delle urla disperate da un appartamento al piano terra nel centro cittadino. Preoccupato, ha immediatamente contattato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto in pochi minuti, i carabinieri hanno udito chiaramente una voce femminile provenire dall’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Quando al PIGIAMA PARTY a Casa Di un Compagno è ARRIVATA LA POLIZIA

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