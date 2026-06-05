Acerra sequestra la compagna in casa per 5 giorni | arrestato 34enne Si confonde tra i curiosi durante il blitz

Da teleclubitalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 34 anni è stato arrestato ad Acerra dopo aver trattenuto la compagna in casa per cinque giorni. Durante un blitz, si è confuso tra i curiosi presenti, mentre le autorità intervenivano. La donna era stata privata del contatto con l’esterno e le era stato sequestrato il telefono cellulare ogni volta che usciva dall’abitazione. L’uomo è stato condotto in caserma.

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Avrebbe segregato la compagna in casa per cinque giorni, impedendole qualsiasi contatto con l'esterno e portando via il suo telefono cellulare ogni volta che usciva dall'abitazione. Per questo un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Acerra con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, intorno alle 20.30, dopo la telefonata al 112 di un passante che aveva sentito delle urla provenire da un appartamento al piano terra nel centro cittadino. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, ancora prima di raggiungere la porta d'ingresso, hanno sentito una voce femminile chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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