Il Napoli ha annunciato i ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, senza specificare le date esatte. Intanto, si continua a discutere sulla possibilità di coinvolgere l’allenatore Allegri, con alcune incognite ancora da chiarire. La trattativa tra il club e il tecnico rimane aperta, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata. La società non ha fornito dettagli su eventuali passi futuri per sbloccare l’operazione con il Milan.

Come può il Napoli sbloccare l'operazione Allegri con il Milan?. Quali sono le date esatte dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro?. Cosa risponderà De Laurentiis alle recenti dichiarazioni di Lukaku e De Bruyne?. Perché il club ha rifiutato le tournée internazionali milionarie?.? In Breve Ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio e Castel di Sangro dal 30 luglio.. Allegri attende accordo di rescissione con il Milan valido fino al 30 giugno.. Celebrazioni per il centenario del club previste durante tutto l'anno prossimo.. Coinvolgimento di sindaci Panciera e Caruso e dell'assessore regionale Mario Quaglieri.. Il Napoli prepara il nuovo anno tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro e l’incognita Allegri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ameve.eu - Napoli, De Laurentiis svela ritiri e incognita Allegri: i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis presenta i ritiri del Napoli: su Allegri “inutile scassare il pasticciotto”, su De Bruyne e Lukaku “il mondo è pieno di calciatori”Aurelio De Laurentiis ha annunciato i ritiri estivi del Napoli durante una conferenza stampa, nel giorno del saluto ufficiale ad Antonio Conte.

Leggi anche: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli

Temi più discussi: Allegri-Napoli, Sky svela i dettagli: ''Siamo alla stesura dei contratti, firmerà contratto biennale''; Centenario SSC Napoli, De Laurentiis fa chiarezza sulla vera storia del club azzurro: l'ha detto in conferenza stampa | VIDEO - CalcioNapoli24 | CN24; Allegri al Napoli, è fatta! Italiano sedotto e abbandonato, Max non commenta e Marotta svela: Lo volevo all’Inter; Milan, Di Marzio svela il retroscena su Allegri al Napoli: Avevano già chiuso prima del Cagliari.

#DeLaurentiis svela le super #offerte ricevute per vendere il @SSCNapoli e manda frecciate al Sindaco Manfredi. In conferenza stampa, dopo #NapoliUdinese, il presidente ha affermato: Cosa mi sento di dire sulle voci che vogliono gli americani int x.com

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Allegri nuovo allenatore del Napoli, si farà un tentativo per RabiotNAPOLI - Massimiliano Allegri e’ il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha scelto il successore di Antonio Conte. Ieri la svolta e oggi la fumata bianca. Sinergia totale con Chiavelli e ... napolimagazine.com

Corriere dello Sport: Napoli, De Laurentiis rifiuta offerta da 2 miliardi: il club non è in venditaAurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli. È questa la clamorosa indiscrezione raccontata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che svela come il presidente azzurro abb ... napolipiu.com