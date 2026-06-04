Calciomercato Napoli De Laurentiis su De Bruyne e Lukaku | Vedremo cosa ne pensa il nuovo allenatore

Durante una conferenza stampa a Dimaro e Castel di Sangro, il presidente del Napoli ha commentato le possibilità di acquisto di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Ha detto che si aspetta di conoscere le decisioni del nuovo allenatore prima di fare ulteriori valutazioni. Non sono stati annunciati accordi ufficiali o trattative concluse in merito ai due giocatori.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.“Le ultime dichiarazioni di De Bruyne e Lukaku? Hanno fatto delle affermazioni che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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